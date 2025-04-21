Зеленский: РФ нарушила пасхальное перемирие более 2000 раз

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в нарушении пасхального перемирия , однако призвал Москву продлить прекращение огня . По его словам, армия РФ нарушила перемирие более двух тысяч раз, но тревога о воздушной угрозе за воскресенье, 20 апреля, не прозвучала ни разу. „Это формат тишины, которая достигнута и которую легче всего продолжить. Украина предлагает отказаться от любых ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 суток с возможностью продления“, - написал Зеленский в Telegram.