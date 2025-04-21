Зеленский: РФ нарушила пасхальное перемирие более 2000 раз

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в нарушении пасхального перемирия, однако призвал Москву продлить прекращение огня. По его словам, армия РФ нарушила перемирие более двух тысяч раз, но тревога о воздушной угрозе за воскресенье, 20 апреля, не прозвучала ни разу. „Это формат тишины, которая достигнута и которую легче всего продолжить. Украина предлагает отказаться от любых ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 суток с возможностью продления“, - написал Зеленский в Telegram.
Обоюдные обвинения в нарушении перемирия
Со ссылкой на доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского президент Украины заявил, что за время 30-часового перемирия российские войска провели 67 штурмов на разных направлениях, больше всего - на Покровском. Было зафиксировано 1355 обстрелов, из них 713 - тяжелым вооружением, а также 673 применения россиянами FPV-дронов, указал Владимир Зеленский.
Оккупационные власти захваченных украинских территорий также заявили о нарушении перемирия со стороны Вооруженных сил Украины. Назначенный Москвой „губернатор“ Херсонской области Владимир Сальдо обвинил украинскую армию в атаках дронами и минометных ударах по Алешкам, Голой Пристани и Каховке.
По словам посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, ВСУ якобы обстреляли ранним утром 20 апреля Никитовский район Горловки в Донецкой области, а также окрестности города Кременная. В российском Минобороны позже заявили, что после объявления перемирия ВСУ 444 раза обстреляли позиции ВС РФ и осуществили 900 ударов беспилотниками.
Путин не планирует продлевать пасхальное перемирие
Об отсутствии у Кремля планов продлевать пасхальное перемирие, которое истечет в полночь на 21 апреля, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. „Иных команд не было“, - ответил Песков на вопрос журналистов, истечет ли перемирие или может быть продлено.
Пасхальное перемирие в Украине
19 апреля президент России Владимир Путин объявил перемирие на Пасху с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. В этот 30-часовой период российским войскам приказано остановить все боевые действия, сообщила пресс-служба Кремля.
Владимир Зеленский согласился соблюдать перемирие, предложил продлить его и обвинил Москву в продолжении атак и обстрелов.