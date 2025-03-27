Зеленский: "Путин скоро умрет, и все закончится"

„Второе, чего он боится — ну, потерять свою силу. Это также зависит от стабильности общества, но зависит и от его лет — он умрет скоро, это факт, и все закончится“, — сказал Зеленский в интервью группе журналистов на Eurovision News.

Почему он считает, что 72-летний Путин умрет „скоро“, Зеленский не пояснил, а журналисты не переспросили. Общий контекст интервью и место в нем этой фразы позволяют предположить, что Зеленский не имел в виду какое-то самое ближайшее будущее.