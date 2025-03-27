2025.03.27 14:40

Зеленский: "Путин скоро умрет, и все закончится"

 
BBC Russian
Zelenskis: Putinas greitai mirs ir viskas baigsis
Zelenskis: Putinas greitai mirs ir viskas baigsis
ФОТО: LUDOVIC MARIN | Scanpix

Президент Украины Владимир Зеленский, рассуждая в телеэфире с журналистами о целях и страхах российского лидера Владимира Путина, сказал, что тот скоро умрет.

„Второе, чего он боится — ну, потерять свою силу. Это также зависит от стабильности общества, но зависит и от его лет — он умрет скоро, это факт, и все закончится“, — сказал Зеленский в интервью группе журналистов на Eurovision News.

Почему он считает, что 72-летний Путин умрет „скоро“, Зеленский не пояснил, а журналисты не переспросили. Общий контекст интервью и место в нем этой фразы позволяют предположить, что Зеленский не имел в виду какое-то самое ближайшее будущее.

Президент Украины сказал о предстоящей смерти своего врага, отвечая на вопрос о том, чего, по его мнению, боится Путин. Зеленский сначала порассуждал о том, что Путин боится дестабилизации российского общества из-за множества факторов, а затем произнес приведенную фразу.

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