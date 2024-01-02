Зеленский: "Путин чувствует слабость, как животное, потому что он и есть животное"

 
bbcrussian.com
Volodymyras Zelenskis
Volodymyras Zelenskis
ФОТО: Stopkadras

Президент Украины дал то, что подается как "новогоднее интервью" журналу Economist — тому самому изданию, которое, взяв интервью у главкома ВСУ Валерия Залужного в ноябре, поспособствовало обострению напряженности между ними.

Говоря по зуму из своей ситуационной комнаты в Киеве, Владимир Зеленский пытался донести до западной общественности, что война далека от завершения и расслабляться рано — и что, поддерживая Украину, Европа защищает и саму себя.

«Может быть чего-то не хватает. А может быть кого-то не хватает. Кого-то, кто может говорить об Украине как о защите всех нас», — цитирует Зеленского Economist.

По его словам, европейские страны должны лоббировать американскую помощь для Украины и в своих собственных интересах.

«Разведывательные службы нескольких европейских стран начали рассматривать возможность нападения на их территорию из России… Даже тех стран, которые не были в СССР», — замечает он.

«Путин чувствует слабость, как животное, потому что он и есть животное. Он чувствует кровь, он чувствует свою силу. Он вас всех на ужин съест, со всеми вашими ЕС, НАТО, свободой и демократией», — предостерег Зеленский.

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