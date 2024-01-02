Зеленский: "Путин чувствует слабость, как животное, потому что он и есть животное"

Говоря по зуму из своей ситуационной комнаты в Киеве, Владимир Зеленский пытался донести до западной общественности, что война далека от завершения и расслабляться рано — и что, поддерживая Украину, Европа защищает и саму себя.

«Может быть чего-то не хватает. А может быть кого-то не хватает. Кого-то, кто может говорить об Украине как о защите всех нас», — цитирует Зеленского Economist.

По его словам, европейские страны должны лоббировать американскую помощь для Украины и в своих собственных интересах.

«Разведывательные службы нескольких европейских стран начали рассматривать возможность нападения на их территорию из России… Даже тех стран, которые не были в СССР», — замечает он.