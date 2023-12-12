Зеленский проводит встречи в Конгрессе и переговоры с Байденом

Утром 12 декабря Зеленский, находящийся с визитом в США уже второй день, выступил перед сенаторами. Позднее он встретится со спикером Палаты представителей Конгресса Майком Джонсоном.

На вторую половину дня запланирована совместная пресс-конференция Байдена и Зеленского.

На прошлой неделе сенаторы-республиканцы заблокировали запрос Белого дома на выделение $106 млрд в качестве чрезвычайной помощи Украине и Израилю.

Администрация Байдена 4 декабря уведомила, что к концу года у правительства больше не будет средств на поставки оружия Украине. Консерваторы заявили, что откажутся одобрить этот пакет помощи, если демократы и Белый дом не согласятся на масштабные иммиграционные реформы.

По информации американских СМИ, влиятельный сенатор-республиканец Джеймс Лэнкфорд заявил в понедельник, что достичь соглашения до конца текущей недели, вероятно, не удастся. Тем временем до перерыва в работе Конгресса остаётся три дня, отмечает "Голос Америки".