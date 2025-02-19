Зеленский прокомментировал слова Трампа о своем рейтинге

Слова Трампа о рейтинге Зеленского

18 февраля Дональд Трамп, выступая перед журналистами в своей резиденции в Мар-о-Лаго, раскритиковал тот факт, что за три года войны украинцы, как он считает, не воспользовались возможностью заключить с Россией сделку, чтобы предотвратить масштабную войну. „Думаю, что у нас есть сила, чтобы закончить эту войну, и я думаю, что дела развиваются очень хорошо. Но сегодня я услышал: „Ой, нас не пригласили“. Но вы были там три года. Три года назад вам следовало завершить это. Три года прошло с тех пор, как вам не следовало это начинать, вы могли заключить сделку“, - заявил Трамп, подразумевая решение Киева не вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.