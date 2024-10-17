Зеленский призывает принять "план победы" на саммите ЕС

Реакция на озвученный „план“ - неоднозначная

Оппозиция в Раде критикует план Зеленского. „План должен быть реалистичным, а не рамочным, - считает, в частности, Ирина Геращенко из крупнейшей в парламенте Украины оппозиционной фракции „Европейская солидарность“. „До победы еще нужно дожить и выстоять, - добавила она, - и теперь ключевой вопрос: как нам победить? Партнеры за нас это не сделают, при всем к ним уважении“.