Зеленский призвал Конгресс США одобрить помощь Украине

В Конгрессе США еще с осени 2023 года идут споры по вопросу о выделении около 60 млрд долларов (около 55 млрд евро) военной помощи Украине в текущем финансовом году, заканчивающемся 30 сентября. Ранее, 13 февраля, Сенат США в ходе финального голосования одобрил пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на общую сумму 95,3 миллиарда долларов (около 89 млрд евро).

Он уточнил, что лишь за прошедшую неделю города и общины Украины были атакованы 190 российскими ракетами, 140 беспилотниками типа Shahed и 700 корректируемыми авиационными бомбами, кроме того, после авиаударов РФ была выведена из строя крупнейшая украинская ГЭС.

По словам Зеленского, он проинформировал спикера нижней палаты Конгресса "о ситуации на поле боя, особенно о резком росте российского воздушного террора". В этой ситуации быстрое принятие Конгрессом помощи для Украины критически важно, подчеркнул президент Украины в телефонном разговоре.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спикером Палаты представителей в Конгрессе США Майком Джонсоном, призвав американского политика скорее одобрить новый пакет американской военной помощи Украине. Об этом Зеленский сообщил в четверг, 28 марта, в своем Telegram-канале.

Однако этот пакет помощи не может пройти голосование в Палате представителей, где большинство за республиканцами, требующими в обмен на принятие пакета ужесточить пограничный контроль на границе США с Мексикой. Президент США Джо Байден обвиняет в блокировке военной помощи Украине Дональда Трампа, своего потенциального конкурента на осенних президентских выборах. Трамп ранее призывал соратников по Республиканской партии не идти ни на какие компромиссы в вопросе защиты южной границы США.

Зеленский: Украина должна стать сильнее

Российские войска могут начать новое массированное наступление в Украине уже в конце мая или в июне, заявил в тот же день Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CBS News. По его словам, чтобы противостоять этой угрозе, "нам нужна помощь сейчас".