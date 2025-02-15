Зеленский призвал Европу объединиться для сдерживания России

Государствам Европы следует оказать совместное давление на президента РФ Владимира Путина для достижения справедливого мира в Украине, заявил президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 15 февраля, выступил на главной сессии Мюнхенской конференции по безопасности (MSC). „Если не Брюссель, то Москва. Так работает геополитика“, - сказал Зеленский.

По его мнению, Европа нуждается в собственной единой армии. „Я действительно считаю, что время пришло. Вооруженные силы Европы должны быть созданы. Без украинской армии европейских армий не хватит, чтобы остановить Россию. Это реальность сейчас. Только наша армия в Европе имеет реальный, современный опыт войны. Но только нашей армии недостаточно также. И нам нужно то, что можете предоставить вы: оружие, тренировки, санкции, финансирование, политическое давление и единство“, - обратился он к участникам форума.