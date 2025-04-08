Зеленский признал присутствие ВСУ в Белгородской области

Президент Украины Владимир Зеленский впервые признал, что вооруженные силы Украины (ВСУ) удерживают позиции не только в части Курской области России, но и в соседней Белгородской области. „Мы проводим активные операции в приграничных районах на территории врага“, - заявил глава государства в вечернем видеообращении, распространенном в Киеве в понедельник, 7 апреля. „Война должна вернуться туда, откуда она пришла“, - добавил он.
Со стороны России официальных подтверждений вторжения украинских войск в Белгородскую область нет, но местные власти частично утратили контроль над ситуацией после обстрелов приграничных территорий со стороны Украины. Кроме того, в прошлом на территорию области проникали россияне, сражающиеся на стороне Украины.
Если подтвердится продвижение украинских войск в Белгородской области, то после операции в Курской области в августе это станет еще одной успешной атакой Киева, которая подрывает образ „неуязвимости“, создаваемый Кремлем, отмечает агентство dpa.
Киев: Операции на территории врага - ради защиты своих регионов
Зеленский отметил, что целью операции в Белгородской области так же, как ранее в случае с операцией в Курской области, является защита украинских территорий. Он, в частности, упомянул Харьковскую и Сумскую области.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский проинформировал Зеленского об операциях вдоль линии границы на территории противника, и украинский президент поблагодарил солдат за мужество и сопротивление, отметив, что уже операция в Курской области ослабила давление России на других участках фронта, особенно в Донецкой области.
Россия заявляет об успешной обороне
Украинская сторона до сих пор официально не комментировала наступление в Белгородской области. Минобороны РФ заявляло об отражении атак. В то же время пророссийские военные блогеры регулярно сообщают о боях частей российской армии с ВСУ в Белгородской области в районе сел Демидовка и Поповка.
В соседней Курской области украинские силы контролировали значительные территории в течение нескольких месяцев, но в последнее время под натиском российских войск были вынуждены отступить. Западные наблюдатели критически оценивают вторжение ВСУ на территорию России, поскольку это, по их мнению, отвлекает ресурсы от других важных участков фронта.
Зеленский анонсирует удары дальнобойными дронами
В своем видеообращении Владимир Зеленский также подчеркнул важность уничтожения техники и логистики российской армии. Он заявил о новых ударах по российскому тылу с помощью дальнобойных беспилотников. По его словам, в этом направлении наблюдается положительная динамика. „Не могу назвать конкретные цифры, но в этом году мы обеспечим наши силы обороны необходимыми средствами“, - пообещал он.
Зеленский поблагодарил компании, разрабатывающие такие беспилотники. С начала года было сертифицировано более 20 новых моделей оптоволоконных дронов, которые считаются устойчивыми к радиоэлектронным помехам. Аналогичные дроны применяет и Россия, чтобы обойти украинские системы радиоэлектронной борьбы.