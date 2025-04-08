Зеленский признал присутствие ВСУ в Белгородской области

В своем видеообращении Владимир Зеленский также подчеркнул важность уничтожения техники и логистики российской армии. Он заявил о новых ударах по российскому тылу с помощью дальнобойных беспилотников. По его словам, в этом направлении наблюдается положительная динамика. „Не могу назвать конкретные цифры, но в этом году мы обеспечим наши силы обороны необходимыми средствами“, - пообещал он.