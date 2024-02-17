Зеленский пригласил Дональда Трампа съездить на линию фронта

Президент Украины Владимир Зеленский вновь пригласил в Киев претендента на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа, чтобы дать тому возможность ознакомиться с реальным положением дел в Украине, обороняющейся от российской агрессии. "Если Трамп захочет приехать, я даже готов съездить с ним на линию фронта", - сказал Зеленский на полях Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 17 февраля.

"Люди, принимающие решения, должны знать, какова война в реальности, а не в Instagram", - пояснил украинский президент. Одновременно он поблагодарил США за уже оказанную военную помощь и сообщил, что на полях Мюнхенской конференции собирается еще встретиться с американским конгрессменами.

Республиканцы блокируют новый пакет помощи Украине