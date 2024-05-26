Зеленский пригласил Байдена на саммит мира в Швейцарии

Он подчеркнул, что Украина , как и любая другая нация, не способна остановить столь масштабную военную агрессию лишь своими усилиями, необходимо участие мирового сообщества и его лидеров. "Россия угрожает почти всем своим государствам-соседям. Россия - единственное государство, захватившее атомную станцию и откровенно использующее ее для радиационного шантажа. Нет ничего, что не стало бы для России оружием, включая голод", - указал далее украинский лидер.

Зеленский также отметил, что Москва не стремится к диалогу, а Украина неоднократно становилась жертвой российского обмана на переговорах, параллельно с которыми РФ готовила вторжение в соседнюю страну. "Именно поэтому нужны глобальные усилия - саммит мира с участием лидеров, которых России не обмануть. Саммит, который покажет, кто в мире действительно хочет завершить войну, а не просто заявить о прекращении огня, которое будет непременно нарушено российскими ракетами и артиллерией, как это уже происходило десятки раз", - добавил он.