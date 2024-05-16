Зеленский приехал в Харьков

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг провёл в Харькове заседание Ставки верховного главнокомандующего. Оно прошло на фоне российского наступления в Харьковской области. Бои идут к северу от населённого пункта Липцы, примерно в 20 километрах от Харькова. Также сообщается об уличных боях в городе Волчанск на северо-востоке области, недалеко от российской границы.