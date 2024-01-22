Зеленский представил законопроект о двойном гражданстве для живущих за границей этнических украинцев

"[Это] позволит иметь наше гражданство всем этническим украинцам и их потомкам из разных стран мира. Конечно, кроме граждан страны-агрессора", — сказал Зеленский.

Глава государства пояснил, что украинцы "по духу и по происхождению" должны стать ими и по закону. По словам Зеленского, законопроект позволит получить гражданство в том числе добровольцам, которые воюют "за свободу Украины, как за родную Родину".

Действующее украинское законодательство не предполагает для граждан страны возможность получить второй паспорт, однако на практике санкции за его наличие применяются крайне редко. Эта норма не распространяется на тех, кто получает гражданство Украины не по рождению, — такие люди обязаны отказаться от имеющегося у них паспорта в пользу украинского.