Зеленский представил в Раде свой "план победы"

„Россия должна навсегда потерять контроль над Украиной и даже потерять желание такого контроля, — говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале Зеленского. — Это гарантия жизни для Украины. И в то же время — гарантия покоя для Европы. И чтобы мы добились этого, я прошу вас работать на единство в Украине и Украине — с партнерами. Убеждать партнеров. Быть теми, кто работает без устали“.