Зеленский представил в Раде свой "план победы"

„Путин глух ко всем остальным, но украинцы должны изменить обстоятельства так, чтобы Россия была принуждена к миру“, — сказал в начале выступления Зеленский. По его словам, ни один российский ультиматум не будет иметь смысла.
„Война может завершиться в следующем году, если план будет реализован“, — заявил Зеленский (цитата по ТСН).
Пять пунктов плана
„План победы“ состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений.
Первый пункт — геополитический: приглашение Украины в НАТО „сейчас“.
Второй пункт — оборона: продолжение операций на территории России и снятие ограничений по ударам по ее территории, совместное с партнерами уничтожение российской авиации, расширение использования дронов и ракет, доступа к разведданным союзников. Этот пункт имеет тайное приложение.
Зеленский назвал это возвращением войны на территорию России — „чтобы россияне начали понимать, что такое война и разворачивать ненависть в сторону Кремля“.
Третий пункт — сдерживание: Украина предлагает разместить на своей территории некий комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания, который будет достаточным для защиты от любой военной угрозы со стороны России (также есть тайное приложение, его уже получили лидеры США, Британии, Франции, Италии и Германии, уточняет „РБК-Украина“).
Четвертый пункт — развитие экономического потенциала Украины и усиление санкций (есть тайное приложение, которое передается США и ЕС).
Пятый пункт — рассчитан на послевоенное время: после войны украинские военные могут использовать свой опыт для укрепления обороны НАТО и Европы, украинские военные смогут заместить часть американского контингента в Европе, передает слова Зеленского „Украинская правда“.
„Россия должна навсегда потерять контроль над Украиной и даже потерять желание такого контроля, — говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале Зеленского. — Это гарантия жизни для Украины. И в то же время — гарантия покоя для Европы. И чтобы мы добились этого, я прошу вас работать на единство в Украине и Украине — с партнерами. Убеждать партнеров. Быть теми, кто работает без устали“.
На презентации плана в Раде присутствовали премьер-министр Денис Шмыгаль, министр обороны Рустем Умеров, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, глава СБУ Василий Малюк и руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов.
Что было известно ранее
„План победы“ — это действия, которые, по мнению Зеленского, могут переломить ход войны с Россией в пользу Киева.
О деталях плана до сих пор было известно немного. СМИ сообщали, что он включает в себя членство Украины в НАТО, получение разрешения наносить удары западным оружием по военным целям в глубине России, получение дополнительных военных ресурсов для укрепления противовоздушной обороны Украины и усиление санкций против России.
Офис Зеленского сообщал, что речь в плане идет не только о военной помощи, но и о дипломатическом давлении на Москву — „политическом принуждении России“ к справедливому миру.
По данным Украинской службы Би-би-си, „план победы“ офис президента готовил в полной секретности (к его разработке допустили около 10 человек) без участия правительства и экспертов. Целью было сохранить интригу и добиться эффекта неожиданности, как это было с вторжением в Курскую область.
Источники Украинской службы Би-би-си говорили, что документ не станет заменой „формулы мира“ Зеленского: „Это, скорее, план мероприятий по выполнению „формулы мира““.
На прошлой неделе Зеленский побывал с визитами в Великобритании, Франции, Германии и Италии, чтобы представить свой план, который он представил в конце сентября в США, где встречался с президентом Джо Байденом, Камалой Харрис и конгрессменами.
Киев ожидал ответа на свои инициативы на прошлой неделе в немецком Рамштайне, где должна была состояться встреча Байден, канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Британии Кира Стармера. Встреча была отменена, так как Байден остался в США из-за урагана „Милтон“.
Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк 15 октября говорил, что Зеленский не будет раскрывать депутатам Верховной рады все детали плана, а приложения к документу останутся нераскрытыми.
Россия в октябре продолжает наступать в Донбассе и наносить воздушные удары по инфраструктуре. ВСУ продолжают удерживать часть территории Курской области, куда украинские военные вторглись 6 августа.