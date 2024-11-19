Зеленский представил в Раде "план стойкости" Украины

Помимо этого, глава украинского государства сообщил о намерении изменить систему контрактов на службу в ВСУ для граждан, не достигших мобилизационного возраста.

О новой экономической политике

Говоря о денежных вопросах, Владимир Зеленский указал, что „все, что возможно, должно производиться и закупаться внутри страны“, следует из той же публикации Liga.net. В свою очередь агентство УНИАН указывает, что основными направлениями новой экономической политики государства, по словам президента, должны стать максимальная поддержка украинского предпринимательства, локализация производства в стране и расширение доступа украинских производителей к рынку публичных закупок. При этом Зеленский пообещал добиться снижения давления на бизнес со стороны государственных институтов.