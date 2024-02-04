Зеленский посетил украинских солдат на передовой в Работино

Президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции ВСУ на передовой, в селе Работино. Об этом глава украинского государства сообщил на своей странице в Facebook в воскресенье, 4 февраля.

"Запорожская область. Работино. Расположение 65-й отдельной механизированной бригады. Пообщался с защитниками, поблагодарил их и вручил государственные награды", - написал он, опубликовав видео общения с военными.

Как указывается на сайте офиса президента Украины, в Работино Зеленский заслушал информацию об оперативной обстановке от командующего оперативной группировкой войск "Запорожье" Владимира Горбатюка.

Как пишет онлайн-издание "Украинская правда", Владимира Зеленского в поездке сопровождал глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

О селе Работино

Посещение Работино - это первая поездка Зеленского на фронт в текущем году. Последняя такая поездка была совершена им в декабре 2023 года. Тогда он побывал в Авдеевке.