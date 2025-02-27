Зеленский подтвердил встречу с Трампом 28 февраля

Киев готовится к проведению переговоров с США в ближайшую пятницу, 28 февраля. Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский в этот день встретится с президентом США Дональдом Трампом. Это следует из вечернего обращения Зеленского к согражданам в среду, 26 февраля.
„Наши команды работают с Америкой, мы готовимся к переговорам уже в эту пятницу. Сделка с Америкой. Поддержка нашего государства и людей. Гарантии мира и безопасности - это ключ к тому, чтобы Россия больше не разрушала жизнь других народов. Встречусь с президентом Трампом. Для меня и всех нас в мире важно, чтобы помощь Америки не была остановлена. Сила нужна на пути к миру“, - указал украинский лидер.
Зеленский добавил, что Киев координирует все усилия с широким кругом партнеров и что, по его мнению, „европейцы должны быть частью всех дипломатических усилий, касающихся Европы“.
Готовность Киева подписать сделку с США по ресурсам
Ранее в тот же день, 26 февраля, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство в Киеве „принимает решения, необходимые для подписания соглашения между Украиной и Соединенными Штатами о создании Инвестиционного фонда восстановления“. Подразумевается соглашение по предоставлению США доступа к минеральным ресурсам Украины. Эту сделку президент США Дональд Трамп считает способом компенсировать средства, выделенные его страной на помощь Украине, защищающейся от российской агрессии.
Владимир Зеленский отказался подписывать первоначальный вариант этого документа. 23 февраля спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в эфире телеканала CNN заявил, что Трамп направил Зеленскому „сообщение“ и теперь тот „больше не колеблется“ в вопросе подписания сделки.