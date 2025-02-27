Зеленский подтвердил встречу с Трампом 28 февраля

Киев готовится к проведению переговоров с США в ближайшую пятницу, 28 февраля. Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский в этот день встретится с президентом США Дональдом Трампом. Это следует из вечернего обращения Зеленского к согражданам в среду, 26 февраля.

„Наши команды работают с Америкой, мы готовимся к переговорам уже в эту пятницу. Сделка с Америкой. Поддержка нашего государства и людей. Гарантии мира и безопасности - это ключ к тому, чтобы Россия больше не разрушала жизнь других народов. Встречусь с президентом Трампом. Для меня и всех нас в мире важно, чтобы помощь Америки не была остановлена. Сила нужна на пути к миру“, - указал украинский лидер.