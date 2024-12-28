Зеленский подтвердил гибель взятых в плен военных КНДР

Военнослужащим ВСУ удалось взять в плен несколько северокорейских солдат, принимающих на стороне Москвы участие в войне России против Украины. Однако все они скончались от полученных ранений. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении вечером в пятницу, 27 декабря.

„Сегодня были сообщения о нескольких солдатах из Северной Кореи. Нашим военным удалось взять их в плен. Но они были очень тяжело ранены, и их не удалось реанимировать“, - указал украинский президент.