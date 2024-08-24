Зеленский подписал закон о запрете в Украине РПЦ

Тогда же он подчеркнул, что проверку, направленную на то, чтобы установить, является ли та или иная религиозная организация „аффилированной с центром в России“, будет проводить украинская Государственная служба по этнополитике и свободе совести. Если признаки „аффилированности“ выявят, у организации будет девять месяцев, чтобы разорвать эти организационные связи.