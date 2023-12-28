Зеленский поблагодарил США за новый пакет военной помощи

"В течение этого года США предоставили 34 пакета военной помощи на сумму более 24 миллиардов долларов... Мы всегда будем благодарны за эту поддержку", – заявил Зеленский в четверг на платформе X.

В среду госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что это будет последний пакет помощи в нынешнем году.

Напомним, что президент Джо Байден попросил Конгресс выделить еще $61 млрд на помощь Украине, но республиканцы отказываются одобрить эту помощь без соглашения с демократами об усилении безопасности на американо-мексиканской границе.

Ранее Белый дом предупредил, что без дополнительных ассигнований американская помощь Украине закончится к концу года.

По словам Блинкена, последний пакет помощи включает боеприпасы для ПВО, дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS, артиллерийские боеприпасы, противотанковые боеприпасы и более 15 миллионов патронов.

Зеленский заявил, что эта помощь удовлетворит "самые насущные потребности Украины".