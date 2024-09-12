Зеленский: "План победы" принудит РФ к окончанию войны

Кроме прочего, во время пресс-конференции по итогам „Крымской платформы“ президент Украины призвал союзников помочь Киеву с финансированием производства дронов.

При этом он обещал обсудить этот план с президентом США Джо Байденом, ведь его реализация во многом зависит от Вашингтона. В то же время украинский лидер отметил, что на данный момент он не давал полномочий вести мирные переговоры с Россией. „Чтобы разговаривать с россиянами, нужно иметь полномочия. Я лично таких полномочий не давал“, - заявил Зеленский.

По словам главы государства, „план победы“ является „планом усиления Украины“. Он „будет иметь и психологическое, и политическое, и разного характера по вооружению влияние на решение РФ закончить эту войну“, отметил Зеленский.

„Эти дроны очень помогают спасать наших людей, воинов. Но нам нужны средства на увеличение объемов производства. Украинская промышленность готова увеличить вдвое производство, а некоторые компании готовы даже в пять раз. Они готовы, но не хватает денег. Мы обращаемся к нашим партнерам за помощью с финансированием. Потому что у нас это делать (производить дроны. - Ред.) дешевле и быстрее“, - пояснил Владимир Зеленский.

Отвечая на вопрос о передаче Ираном баллистических ракет России, глава государства отметил: „Я эту информацию получил от разведок. Я не могу подтвердить по применению этих ракет“.

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