Зеленский: Переговоры Трампа и Путина без Украины опасны

„Я действительно считаю, что это самые дешевые гарантии безопасности, которые может получить Украина, самые дешевые для всех“, - сказал он. Президент Украины также выразил мнение, что присоединение Киева к альянсу станет „большой победой для Трампа“, поскольку покажет, что США решают, кому быть в НАТО, а не Россия. К тому же блок получит в свое распоряжение 800 тысяч украинских солдат, и это станет особенно важным, если Трамп попытается вернуть домой американские войска, размещенные за рубежом, добавил Зеленский.