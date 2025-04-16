2025.04.16 09:21

Зеленский ответил на слова Уиткоффа о пяти регионах Украины

 
Deutsche Welle
Volodymyras Zelenskis
Volodymyras Zelenskis
ФОТО: ROMAN PILIPEY | AFP / Scanpix

„О территории нашего государства может говорить только народ Украины“, - заявил Владимир Зеленский, комментируя слова спецпосланника США о том, что вопрос о пяти украинских регионах является ключевым в переговорах с РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 15 апреля, прокомментировал слова спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа о пяти оккупированных РФ территориях Украины, которые, по словам последнего, стали ключевым фактором в мирных переговорах с Россией.

„Все территории принадлежат унитарному государству Украина. Поэтому … о территории нашего государства может говорить только народ Украины“, - заявил Зеленский в ходе пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в Одессе.

Зеленский о красных линиях для Киева

Украинский лидер также подчеркнул, что красные линии для Киева - это признавать „любые территории временно оккупированные как не украинские, а российские“. Зеленский также добавил, что „соответствующие представители“ обсуждают вопрос „вне своей компетенции“.

Ранее спецпредставитель США Стив Уиткофф в интервью телеканалу Fox News заявил, что Президент России Владимир Путин стремится к миру в Украине, но „самой большой проблемой в этом конфликте“ являются пять украинских территорий, которые Кремль требует признать российскими. Речь идет о Крыме, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

11 апреля спецпредставитель США по Украине Кит Келлог заявил, что Киев никогда не согласится в одностороннем порядке уступить России в полную собственность четыре области - Херсонскую, Запорожскую, Луганскую и Донецкую.

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