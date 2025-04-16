Зеленский ответил на слова Уиткоффа о пяти регионах Украины

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 15 апреля, прокомментировал слова спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа о пяти оккупированных РФ территориях Украины, которые, по словам последнего, стали ключевым фактором в мирных переговорах с Россией.

„Все территории принадлежат унитарному государству Украина. Поэтому … о территории нашего государства может говорить только народ Украины“, - заявил Зеленский в ходе пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в Одессе.

Зеленский о красных линиях для Киева