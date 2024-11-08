Зеленский отверг перемирие с РФ без гарантий безопасности

Отношение к Дональду Трампу

„О скором окончании войны, я верю, что президент Трамп действительно хочет быстрого решения. Я не знаю этой идеи, мы не говорили об этом с президентом Трампом, я думаю, что он со своей командой будет готовиться к тем или иным предложениям, это все впереди. Одно понятно, что он действительно хочет окончания войны. Но если это просто ради скорейшего завершения войны, то это будет означать потери для Украины. Может, мы чего-то не понимаем и не видим. Так бывает“, - сказал он.