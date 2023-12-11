Зеленский "откровенно" поговорил с премьером Венгрии перед саммитом ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский коротко пообщался с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в ходе визита в Аргентину. Разговор, состоявшийся в рамках инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея в воскресенье, 10 декабря, был "максимально откровенный" и сфокусированный на "европейских делах", сообщил Зеленский в своем Telegram-канале. Подробностей разговора не приводится.

На кадрах трансляции с церемонии инаугурации президента Аргентины видно, что Зеленский и Орбан что-то обсуждают и жестикулируют. Пресс-служба Орбана также подтвердила их встречу, не уточнив, о чем шла речь.

14 и 15 декабря в Брюсселе пройдет саммит ЕС, на котором будет обсуждаться начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Виктор Орбан ранее заявил, что Венгрия будет выступать против, и пригрозил, что саммит может закончиться провалом.

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