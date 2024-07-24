Зеленский объявил об успехах украинской ракетной программы

„Наша ракетная программа имеет хорошую динамику, и хотя это тяжелая задача, но постепенно мы приближаемся к возможности применять свои ракеты, а не только полагаться на ракеты в поставках от партнеров“, - заявил он в вечернем видеообращении во вторник, 23 июля.

Зеленский: необходимо обеспечивать поражение позиций РФ „по всей глубине“

По словам Зеленского, Украина параллельно с получением помощи от партнеров ищет свои решения, чтобы „всеми методами и всеми силами обеспечивать постоянное эффективное поражение российских войск, их логистику, их значимые позиции не только на фронте непосредственно, но и по всей доступной глубине“.