Зеленский объяснил смысл операции ВСУ в Курской области

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении в четверг, 8 августа, вновь прямо не прокомментировал наступление ВСУ в Курской области, но заявил, что Россия принесла войну на украинскую землю и „должна почувствовать, что ею сделано“. Он рассказал о трех „результативных“ докладах главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, не приведя при этом каких-либо подробностей.

„Украинцы умеют добиваться своих целей. И это не мы выбрали достигать целей в войне. Россия принесла войну на нашу землю и должна почувствовать, что ею сделано. Мы же стремимся как можно быстрее достичь своих целей в мирное время - в условиях справедливого мира“, - сказал украинский президент.