Зеленский обвинил ВС РФ в нарушении пасхального перемирия

Российские войска не соблюдают объявленное накануне пасхальное перемирие и продолжают атаковать позиции ВСУ . С такими словами утром в воскресенье, 20 апреля, выступил Владимир Зеленский в Telegram .

Зеленский: Будем действовать зеркально

По его словам, в ночь на воскресенье „на разных направлениях передовой произошло уже 59 российских обстрелов и пять штурмовых действий российских подразделений“. „Наши воины повсюду отвечают так, как враг этого заслуживает в конкретных боевых обстоятельствах. Украина будет действовать и дальше зеркально“, - написал президент Украины