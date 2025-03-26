Зеленский обвинил РФ в искажении условий перемирия на море

Владимир Зеленский обвинил Россию в манипуляциях при трактовке условий соглашения о перемирии на Черном море , заключенного на переговорах с США в Эр-Рияде. С такими словами президент Украины выступил в видеообращении, опубликованном в Telegram во вторник, 25 марта.

Зеленский: „Москва всегда врет“

„К сожалению, уже сейчас, прямо в день переговоров мы видим, как россияне уже начали манипулировать. Уже они пытаются перекрутить договоренности и фактически обмануть и наших посредников, и весь мир. Есть абсолютно четкие заявления, опубликованные Белым домом. Каждый может посмотреть, что там значится. И есть то, про что снова врет Кремль. Что режим перемирия в Черном море зависит от вопроса снятия санкций“, - сказал Зеленский.