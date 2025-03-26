Зеленский обвинил РФ в искажении условий перемирия на море

Владимир Зеленский обвинил Россию в манипуляциях при трактовке условий соглашения о перемирии на Черном море, заключенного на переговорах с США в Эр-Рияде. С такими словами президент Украины выступил в видеообращении, опубликованном в Telegram во вторник, 25 марта.
Зеленский: „Москва всегда врет“
„К сожалению, уже сейчас, прямо в день переговоров мы видим, как россияне уже начали манипулировать. Уже они пытаются перекрутить договоренности и фактически обмануть и наших посредников, и весь мир. Есть абсолютно четкие заявления, опубликованные Белым домом. Каждый может посмотреть, что там значится. И есть то, про что снова врет Кремль. Что режим перемирия в Черном море зависит от вопроса снятия санкций“, - сказал Зеленский.
Он назвал ложью и утверждение Кремля о том, что запрет на обстрел энергетической инфраструктуры вступил в силу 18 марта. „Москва всегда врет. И зависит от мира, от всех, кому действительно нужен мир, - позволят ли снова России врать“, - сказал президент Украины.
Он пообещал, что если российские войска продолжат атаковать Украину, то ВСУ ответят ударами по России. „И если россияне потом будут рассказывать байки, что якобы удары были не по энергетике или гражданской инфраструктуре, все всё увидят“, - заявил Зеленский.
Разные трактовки соглашения в Эр-Рияде
25 марта США, Украина и Россия опубликовали заявления по итогам переговоров в Эр-Рияде. Три текста в целом схожи, но разнятся в деталях. Все три страны написали о российско-украинском перемирии на Черном море, запрете со стороны Москвы и Киева на удары по объектам энергетики и готовности к дальнейшим переговорам.
Однако в Киеве заявили, что будут атаковать корабли ВМФ РФ, если те зайдут в западную часть Черного моря.
В Москве сообщили, что прекращение огня на море вступит в силу только после снятия санкций с РФ в сфере производства и торговли продовольствием и удобрениями.
Дональд Трамп в ответ на вопрос о требованиях РФ снять санкции ответил: „Мы посмотрим на них и подумаем обо всех них прямо сейчас. Там около пяти-шести условий. Мы посмотрим на все них“.