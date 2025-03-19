2025.03.19 10:55

Зеленский — об идее прекратить удары по объектам энергетики: "Не может быть так, что Россия будет бить, а мы будем молчать"

 
rus.DELFI.lv
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
ФОТО: EPA-ELTASTRINGER | Epa - Elta

Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре, заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции после разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным.

„Россия и Украина при посредничестве США могут договориться не бить по энергетической инфраструктуре. Наша сторона будет это поддерживать. Но не может быть так, что Россия будет бить по нашей энергетике, а мы будем молчать. Мы будем отвечать“, — сказал Зеленский.

Он добавил, что перемирие в любом случае начинается „безусловным прекращением огня“.

По словам Зеленского, у него еще не было разговора с Трампом после беседы президента США с Путиным, но он рассчитывает, что такой разговор состоится. Тогда, сказал Зеленский, он сможет узнать больше деталей о договоренностях с Россией, чтобы понимать, „что конкретно поддерживать“.

Президент Украины добавил, что ему бы хотелось, чтобы Трамп „услышал и увидел“, чего хочет Путин — а российские войска, по словам Зеленского, „хотят наносить удары“ по Сумской, Запорожской, Харьковской областям.

В ответ на вопрос журналиста, как относиться к требованию Путина остановить военные поставки Вашингтона Украине, Зеленский сказал, что „Путин видел, что США может предпринимать такие шаги“, и поэтому российский президент в разговоре с Трампом поднимал эти вопросы, „чтобы ослабить Украину“.

В офисе президента Украины, по данным источника „РБК-Украина“, считают, что Россия фактически „отвергла идею США о полном прекращении огня“. „Что же до сейчас — россияне сами это отвергли, то есть им нужна война“, — сказал собеседник издания, отметив, что в Украине в этот момент звучит тревога.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии