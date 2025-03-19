Зеленский — об идее прекратить удары по объектам энергетики: "Не может быть так, что Россия будет бить, а мы будем молчать"

„Россия и Украина при посредничестве США могут договориться не бить по энергетической инфраструктуре. Наша сторона будет это поддерживать. Но не может быть так, что Россия будет бить по нашей энергетике, а мы будем молчать. Мы будем отвечать“, — сказал Зеленский.

Он добавил, что перемирие в любом случае начинается „безусловным прекращением огня“.

По словам Зеленского, у него еще не было разговора с Трампом после беседы президента США с Путиным, но он рассчитывает, что такой разговор состоится. Тогда, сказал Зеленский, он сможет узнать больше деталей о договоренностях с Россией, чтобы понимать, „что конкретно поддерживать“.