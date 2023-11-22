Зеленский о заявлениях Трампа: Украина не уступит свои территории

 
ELTA
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Volodymyras Zelenskis
Volodymyras Zelenskis
ФОТО: Zuma Press / Scanpix

Президент Владимир Зеленский заявил, что готов выслушать "мирный план" бывшего лидера США Дональда Трампа, но Украина не уступит свои территории России.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявления бывшего президента США Дональда Трампа, который предлагает мирный план", который сможет закончить войну в Украине "очень быстро".

Свои комментарии Владимир Зеленский сказал в интервью для Fox News: "Я готов (слушать Трампа). Если у него есть очень конкретный мирный план, он может поделиться им со мной. Да, мы можем остановить эту войну, если мы отдадим России Донбасс и Крым. На мой взгляд, наша страна не будет готова к такому мирному плану. Это не мирный план", - сказал президент Украины.

Также Владимир Зеленский пригласил Трампа приехать в Украину и обсудить его идеи. По словам Зеленского ему хватило бы несколько минут, чтобы объяснить Дональду Трампу, что он не сможет обеспечить мир из-за президента РФ Владимира Путина.

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