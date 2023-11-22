Зеленский о заявлениях Трампа: Украина не уступит свои территории

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявления бывшего президента США Дональда Трампа, который предлагает мирный план", который сможет закончить войну в Украине "очень быстро".
Свои комментарии Владимир Зеленский сказал в интервью для Fox News: "Я готов (слушать Трампа). Если у него есть очень конкретный мирный план, он может поделиться им со мной. Да, мы можем остановить эту войну, если мы отдадим России Донбасс и Крым. На мой взгляд, наша страна не будет готова к такому мирному плану. Это не мирный план", - сказал президент Украины.
Также Владимир Зеленский пригласил Трампа приехать в Украину и обсудить его идеи. По словам Зеленского ему хватило бы несколько минут, чтобы объяснить Дональду Трампу, что он не сможет обеспечить мир из-за президента РФ Владимира Путина.