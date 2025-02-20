Зеленский o встречe с Келлогом: Украина готова к сильному соглашению с Трампом по инвестициям и безопасности

В четверг он принял в Киеве спецпредставителя президента США Кита Келлога. После встречи не было заявлений для прессы. Она прошла на фоне крайне резких заявлений Дональда Трампа в адрес Зеленского и ответных заявлений президента Украины.

„Это важно для нас и для всего свободного мира, чтобы американская сила чувствовалась, — написал Зеленский. — Подробно обсудили ситуацию на поле боя и то, как вернуть всех наших пленников, а также действенные гарантии безопасности“.