Зеленский o встречe с Келлогом: Украина готова к сильному соглашению с Трампом по инвестициям и безопасности

В четверг он принял в Киеве спецпредставителя президента США Кита Келлога. После встречи не было заявлений для прессы. Она прошла на фоне крайне резких заявлений Дональда Трампа в адрес Зеленского и ответных заявлений президента Украины.
„Это важно для нас и для всего свободного мира, чтобы американская сила чувствовалась, — написал Зеленский. — Подробно обсудили ситуацию на поле боя и то, как вернуть всех наших пленников, а также действенные гарантии безопасности“.
„Украина готова к сильному, действительно полезному соглашению с президентом Соединенных Штатов по инвестициям и безопасности. Мы предложили самый быстрый и конструктивный путь достижения результата. Наша команда готова к работе 24/7“, — заявил Зеленский.
„Успех объединяет. Всем в мире нужен успех в отношениях с Соединенными Штатами. Спасибо генералу Келлогу за совместную работу по достижению важных результатов“, — добавил он.