Зеленский о контрнаступлении: мы не достигли желаемого, но мы не отступаем

 
Украинская правда
Volodymyras Zelenskis
Volodymyras Zelenskis
ФОТО: Stopkadras

Президент Владимир Зеленский признал, что долгожданное контрнаступление летом и осенью не принесло ожидаемых прорывов, но подчеркнул, что Украина не отступает и что ей нужна помощь в наращивании отечественного производства вооружений, пишет "Украинская правда".

"Смотрите, мы не отступаем, я доволен. Мы воюем со второй (по мощности – ред.) армией в мире, я доволен. Мы теряем людей, я не доволен. Мы не получили все оружие, которое хотели, я не могу быть доволен, но я также не могу слишком жаловаться...

Мы хотели более быстрых результатов. С этой точки зрения, к сожалению, мы не достигли желаемых результатов. И это факт...

Не хватает сил, чтобы быстрее достичь желаемых результатов. Но это не значит, что мы должны опустить руки, что мы должны сдаться. Мы уверены в своих действиях. Мы боремся за то, что принадлежит нам", сказал президент Украины.

Зеленский объяснил, что Украина не получила от союзников всего необходимого вооружения, а ограниченность численности вооруженных сил не позволила ей быстро продвигаться вперед.

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