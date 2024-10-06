Зеленский о достижении мира: никакой торговли территориями

Зеленский напомнил, что Украине нужен „мир настоящий, справедливый, гарантированная защита от войны“. По его словам, это возможно только на сильных позициях и только тогда, когда украинский народ и партнеры действительно объединены. „Именно для этого мы работаем“, - сказал президент.

При этом он отметил, что следующая неделя, в течение которой состоится заседание в формате „Рамштайн“, может стать для Украины „исторической“. „Сейчас идет работа наших команд - Украины и США, команд других наших партнеров для подготовки „Рамштайна“ - содержательных решений и в целом встреч и переговоров на следующей неделе. И неделя эта может стать положительной для нашей защиты, для нашего видения того, как должна закончиться война. Мы для этого все сделаем“, - заявил Зеленский.