Зеленский не видит шансов на мир с Россией при Путине

Президент Украины Владимир Зеленский вновь заявил, что он не видит шансов на мир с Россией при президенте РФ Владимире Путине. "Он не хочет мира с Украиной", - сказал Зеленский в интервью британскому телеканалу Channel 4, которое вышло в эфир вечером в пятницу, 19 января.

Украинский президент выразил мнение, что Путин с помощью своей войны, наоборот, хочет захватить всею территорию Украины. Одновременно он вновь подчеркнул жизненную важность западных военных поставок для отражения российской агрессии. "Вы можете нам больше помогать, чтобы мы победили", - сказал он, поблагодарив Запад за уже оказанную им многомиллиардную помощь и признав, что без помощи со стороны США Украина не выжила бы.

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