Зеленский назвал условия переговоров с Россией

„Если президент Трамп сможет гарантировать нам эту сильную и необратимую безопасность для Украины, то мы будем двигаться по дипломатическому пути. Я понимаю, что без России завершить эту войну дипломатическим путем просто невозможно „, - отметил он. Долгосрочными гарантиями безопасности для Украины стали бы членство в НАТО или присутствие западных миротворцев с участием США, считает украинский президент.

Киев готов к прямым переговорам с Москвой о завершении войны , если они будут вестись „с сильной позиции“, заявил президент Украины Владимир Зеленский . Это возможно в случае предоставления гарантий безопасности президентом США Дональдом Трампом , указал он в интервью агентству Bloomberg в среду, 22 января.

Зеленский призвал не допустить перевооружения России после окончания боевых действий в Украине и новой военной агрессии впоследствии. По его словам, самым опасным сценарием станет такой мир, который позволит президенту РФ Владимиру Путину возобновить войну. „Он пообещает много всего президенту Трампу, даже ради встречи с ним он много на что пойдет“, - предупредил он.

Зеленский также выразил уверенность, что справедливым условием начала переговоров с РФ был бы отвод ее войск, по меньшей мере, на линию до начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года.

„План победы“ Зеленского