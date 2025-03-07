2025.03.07 13:53

Зеленский назвал "тишину в небе" первым шагом к миру

 
Deutsche Welle
Volodymyras Zelenskis
Volodymyras Zelenskis
ФОТО: AFP / Scanpix

Прекращение воздушных ударов РФ может стать первым шагом на пути к прекращению войны, заявил президент Украины после очередной масштабной российской атаки на украинскую энергетику.

После очередного массированного российского удара по Украине президент этой страны Владимир Зеленский призвал партнеров „заставить Россию остановить войну“. „Украина готова пройти путь к миру, и именно Украина хочет мира с первой секунды этой войны“, - написал он в Telegram в пятницу, 7 марта.

При этом Зеленский указал, что минувшей ночью под ударом ВС РФ вновь оказались объекты украинской энергетики в нескольких регионах. „В общей сложности россияне применили почти 70 ракет - крылатых и баллистических, а также почти две сотни ударных дронов. Все это против инфраструктуры, которая обеспечивает нормальную жизнь“, - отметил он.

При этом первыми шагами к установлению реального мира должны стать меры по принуждению РФ, являющейся „единственным источником этой войны“, к прекращению таких ударов, которые направлены против жизни в Украине, уверен Зеленский. „Тишина в небе - запрет на использование ракет, дальнобойных дронов и авиабомб. А также тишина на море - реальная гарантия нормального судоходства“, - добавил он.

Очередной удар РФ по украинской энергетике

В ходе очередной атаки на Украину в ночь на 7 марта РФ задействовала 67 крылатых, баллистических, зенитных и управляемых авиационных ракет, а также 194 ударных дронов и беспилотников-имитаторов. ВСУ сбили 134 воздушные цели. Впервые к отражению российской атаки были привлечены французские истребители Mirage-2000, которые месяц назад прибыли в Украину, указали в ВСУ.

Главным образом удар был направлен по объектам газодобывающей промышленности. Энергетическая инфраструктура повреждена в числе прочего в Полтавской, Одесской и Тернопольской областях.

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Deutsche Welle
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