Зеленский назвал "тишину в небе" первым шагом к миру

После очередного массированного российского удара по Украине президент этой страны Владимир Зеленский призвал партнеров „заставить Россию остановить войну“. „Украина готова пройти путь к миру, и именно Украина хочет мира с первой секунды этой войны“, - написал он в Telegram в пятницу, 7 марта.

При этом Зеленский указал, что минувшей ночью под ударом ВС РФ вновь оказались объекты украинской энергетики в нескольких регионах. „В общей сложности россияне применили почти 70 ракет - крылатых и баллистических, а также почти две сотни ударных дронов. Все это против инфраструктуры, которая обеспечивает нормальную жизнь“, - отметил он.