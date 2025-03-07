Зеленский назвал "тишину в небе" первым шагом к миру

После очередного массированного российского удара по Украине президент этой страны Владимир Зеленский призвал партнеров „заставить Россию остановить войну“. „Украина готова пройти путь к миру, и именно Украина хочет мира с первой секунды этой войны“, - написал он в Telegram в пятницу, 7 марта.
При этом Зеленский указал, что минувшей ночью под ударом ВС РФ вновь оказались объекты украинской энергетики в нескольких регионах. „В общей сложности россияне применили почти 70 ракет - крылатых и баллистических, а также почти две сотни ударных дронов. Все это против инфраструктуры, которая обеспечивает нормальную жизнь“, - отметил он.
При этом первыми шагами к установлению реального мира должны стать меры по принуждению РФ, являющейся „единственным источником этой войны“, к прекращению таких ударов, которые направлены против жизни в Украине, уверен Зеленский. „Тишина в небе - запрет на использование ракет, дальнобойных дронов и авиабомб. А также тишина на море - реальная гарантия нормального судоходства“, - добавил он.
Очередной удар РФ по украинской энергетике
В ходе очередной атаки на Украину в ночь на 7 марта РФ задействовала 67 крылатых, баллистических, зенитных и управляемых авиационных ракет, а также 194 ударных дронов и беспилотников-имитаторов. ВСУ сбили 134 воздушные цели. Впервые к отражению российской атаки были привлечены французские истребители Mirage-2000, которые месяц назад прибыли в Украину, указали в ВСУ.
Главным образом удар был направлен по объектам газодобывающей промышленности. Энергетическая инфраструктура повреждена в числе прочего в Полтавской, Одесской и Тернопольской областях.