Зеленский назначил нового командующего Сухопутными войсками

Накануне правительство Украины освободило Павлюка с должности первого заместителя министра обороны страны в связи с "переходом на другую работу". Павлюк после начала российского вторжения командовал обороной Украины на востоке, сообщает "РБК Украина". С мая 2022 он был заместителем командующего Сухопутными войсками Александра Сырского, а с февраля 2023 года занимал должность первого заместителя министра обороны.

Другими указами от 11 февраля Зеленский назначил Юрия Содоля командующим объединенными силами ВСУ вместо Сергея Наева, Игоря Скибюка - командующим Десантно-штурмовыми войсками ВСУ вместо Максима Миргородского, а Игоря Плахуту - командующим Сил территориальной обороны.

Смена руководства ВСУ Зеленским

Перестановки в военном руководстве Украины начались 8 февраля, когда Владимир Зеленский официально объявил об отставке Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ и назначении на его должность бывшего командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.