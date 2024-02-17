Зеленский на MSC призвал усилить противостояние агрессии РФ

"Не правила, определяющие жизнь мира, должны остаться в прошлом, а Россия, которая не уважает правила, должна остаться в прошлом", - такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) в субботу, 17 февраля.

"Среди нас нет никого, для кого война, идущая сейчас в Европе, не представляла бы угрозы. Это война определяет больше, чем просто место Украины или всей Европы в мире. Это война России против каких-бы то ни было правил вообще, - предупредил Зеленский. - Но как долго мир позволит России делать это? Это главный вопрос сегодня".

"Чем дольше будет продолжаться эта агрессия России против мирового порядка, основанного на правилах, тем больше будут изменения, которые она вызовет. Возможно, людям придется жить в мире, где локальные войны больше не будут оставаться локальными. Любое начало войны несет риск того, что она превратится в глобальную катастрофу", - продолжил украинский лидер.