Зеленский: Идея Путина о "перемирии" на 9 Мая - манипуляция

„Сейчас - очередная попытка манипуляций: почему-то все должны ждать 8 мая и только тогда прекратить огонь, чтобы обеспечить Путину тишину на время парада“, - заявил на фоне этого Зеленский.
Украинский лидер добавил: „Мы ценим жизнь людей, а не парады“. „Поэтому мы считаем - мир считает, - что нет причин ждать 8 мая. И огонь должен быть прекращен не несколько дней, чтобы потом снова убивать. Немедленное, полное и безусловное прекращение огня - и по меньшей мере на 30 дней, чтобы было гарантировано и надежно“, - заявил Зеленский.
В том же обращении украинский лидер рассказал, что в Черкасской области пытаются восстановить газоснабжение после удара „шахедов“. По его словам, „на фоне требований мира к России“ установить тишину РФ снова ударила „по объекту, который не о войне, а о людях“.
МИД Украины призвал Москву не ждать 9 Мая для перемирия
Ранее схожим образом на заявления Путина отреагировало министерство иностранных дел Украины. „Если Россия действительно хочет мира, она должна прекратить огонь немедленно“, - заявил глава ведомства Андрей Сибига.
По его словам, нет необходимости ждать 8 мая, „если можно прекратить огонь сейчас с любой даты и на 30 суток, чтобы это было реально, а не просто для парада“. „Украина готова поддержать продолжительное, надежное и полное прекращение огня. И мы постоянно предлагаем это - по меньшей мере, на 30 суток“, - подчеркнул Сибига.
Вашингтон также высказался о предложении Путина без энтузиазма. Президент США Дональд Трамп хочет не временного, а постоянного перемирия в Украине, заявила его пресс-секретарь Кэролайн Ливитт. Ранее американский лидер пригрозил Кремлю новыми санкциями в случае затягивания переговоров о завершении войны РФ против Украины. Действия Путина заставляют думать, что, „возможно, он не хочет останавливать войну, а просто водит меня за нос“, отметил Трамп.
Путин объявил о прекращении огня с 8 по 10 мая
Несколькими часами ранее Путин объявил в одностороннем порядке о прекращении огня в Украине с 8 по 10 мая, объяснив решение празднованием 80-й годовщины победы над Германией во Второй мировой войне и „гуманитарными соображениями“.
В Кремле призвали Киев „последовать этому примеру“ и пригрозили „адекватным и эффективным ответом“ в случае нарушения перемирия.
В прошлый раз Россия, которая ведет войну против Украины уже четвертый год, объявляла в одностороннем порядке о прекращении огня в дни празднования Пасхи - с 19 по 21 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский согласился соблюдать перемирие и предложил продлить его на 30 суток. Позже он обвинил Москву в продолжении атак и обстрелов и нарушении пасхального перемирия более двух тысяч раз.