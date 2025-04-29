Зеленский: Идея Путина о "перемирии" на 9 Мая - манипуляция

Путин объявил о прекращении огня с 8 по 10 мая

Несколькими часами ранее Путин объявил в одностороннем порядке о прекращении огня в Украине с 8 по 10 мая, объяснив решение празднованием 80-й годовщины победы над Германией во Второй мировой войне и „гуманитарными соображениями“.

В прошлый раз Россия, которая ведет войну против Украины уже четвертый год, объявляла в одностороннем порядке о прекращении огня в дни празднования Пасхи - с 19 по 21 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский согласился соблюдать перемирие и предложил продлить его на 30 суток. Позже он обвинил Москву в продолжении атак и обстрелов и нарушении пасхального перемирия более двух тысяч раз.