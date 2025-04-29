2025.04.29 09:04

Зеленский: Идея Путина о "перемирии" на 9 Мая - манипуляция

 
Volodymyras Zelenskis
Volodymyras Zelenskis
ФОТО: Valentyn Ogirenko | Reuters / Scanpix

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова „работать со всеми партнерами“, чтобы положить конец войне, но Россия все отвергает и „манипулирует миром, пытается обмануть США“. Так украинский лидер прокомментировал в своем вечернем обращении в понедельник, 29 апреля, заявления президента РФ Владимира Путина о трехдневном „перемирии“ в Украине, которое якобы должно продлиться с 8 мая до конца 10 мая в связи с празднованием в РФ 80-й годовщины победы над Германией во Второй мировой войне.

„Сейчас - очередная попытка манипуляций: почему-то все должны ждать 8 мая и только тогда прекратить огонь, чтобы обеспечить Путину тишину на время парада“, - заявил на фоне этого Зеленский.

Украинский лидер добавил: „Мы ценим жизнь людей, а не парады“. „Поэтому мы считаем - мир считает, - что нет причин ждать 8 мая. И огонь должен быть прекращен не несколько дней, чтобы потом снова убивать. Немедленное, полное и безусловное прекращение огня - и по меньшей мере на 30 дней, чтобы было гарантировано и надежно“, - заявил Зеленский.

В том же обращении украинский лидер рассказал, что в Черкасской области пытаются восстановить газоснабжение после удара „шахедов“. По его словам, „на фоне требований мира к России“ установить тишину РФ снова ударила „по объекту, который не о войне, а о людях“.

МИД Украины призвал Москву не ждать 9 Мая для перемирия

Ранее схожим образом на заявления Путина отреагировало министерство иностранных дел Украины. „Если Россия действительно хочет мира, она должна прекратить огонь немедленно“, - заявил глава ведомства Андрей Сибига.

По его словам, нет необходимости ждать 8 мая, „если можно прекратить огонь сейчас с любой даты и на 30 суток, чтобы это было реально, а не просто для парада“. „Украина готова поддержать продолжительное, надежное и полное прекращение огня. И мы постоянно предлагаем это - по меньшей мере, на 30 суток“, - подчеркнул Сибига.

Вашингтон также высказался о предложении Путина без энтузиазма. Президент США Дональд Трамп хочет не временного, а постоянного перемирия в Украине, заявила его пресс-секретарь Кэролайн Ливитт. Ранее американский лидер пригрозил Кремлю новыми санкциями в случае затягивания переговоров о завершении войны РФ против Украины. Действия Путина заставляют думать, что, „возможно, он не хочет останавливать войну, а просто водит меня за нос“, отметил Трамп.

Путин объявил о прекращении огня с 8 по 10 мая

Несколькими часами ранее Путин объявил в одностороннем порядке о прекращении огня в Украине с 8 по 10 мая, объяснив решение празднованием 80-й годовщины победы над Германией во Второй мировой войне и „гуманитарными соображениями“.

В Кремле призвали Киев „последовать этому примеру“ и пригрозили „адекватным и эффективным ответом“ в случае нарушения перемирия.

В прошлый раз Россия, которая ведет войну против Украины уже четвертый год, объявляла в одностороннем порядке о прекращении огня в дни празднования Пасхи - с 19 по 21 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский согласился соблюдать перемирие и предложил продлить его на 30 суток. Позже он обвинил Москву в продолжении атак и обстрелов и нарушении пасхального перемирия более двух тысяч раз.

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