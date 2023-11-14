Зеленский и Залужный: ситуация на фронте "сложная"

В своей оценке Залужный совпал с президентом Украины Владимиром Зеленским, который в вечернем обращении также сказал, что на фронте "сложно", и поблагодарил военных, которые удерживают позиции.

По оценке, в частности, аналитиков американского института изучения войны (ISW), в последние дни российские войска были особенно активны под Авдеевкой, и там у нихесть успехи. О том же пишут российские военные блогеры. Российские войска медленно продвигаются к северу от Авдеевки. О прорыве обороны речи не идёт, идут упорные бои.