Зеленский и Столтенберг обсудили перспективы Украины в НАТО

Переговоры Зеленского и генерального секретаря НАТО прошли во вторник на полях Всемирного экономического форума.
Владимир Зеленский впервые присутствует на мероприятии лично. До этого он выступал перед политическими лидерами и представителями мировой бизнес-элиты, ежегодно приезжающими в Давос, по видеосвязи.
На встрече со Столтенбергом президент Украины вновь заявил о стремлении его страны присоединиться к НАТО. Зеленский подчеркнул, что рассчитывает на решения, которые уже в этом году приблизят Украину к членству в Североатлантическом союзе. Также, по информации Офиса Зеленского, на встрече он проинформировал Столтенберга о ситуации на линии фронта в Украине и поблагодарил НАТО за продолжающуюся поддержку Киева в условиях войны с Россией.
Позднее 16 января Владимир Зеленский, предпринимающий усилия по укреплению международной поддержки Украины, должен выступить перед участниками форума в Швейцарии со своей основной речью.
Отдельно в рамках форума в Давосе прошла встреча Владимира Зеленского с руководителями ряда крупных корпораций и финансовых структур, в том числе топ-менеджерами Bank of America, Siemens Energy. Встреча за закрытыми дверями носила название "CEO для Украины". France-Presse отмечает, что Зеленского приветствовали овацией.
В понедельник стало известно, что Владимир Зеленский согласовал проведение в Швейцарии глобального мирного саммита по Украине. "По запросу украинского президента Швейцария согласилась принять саммит по формуле мира", - заявило швейцарское правительство. Там отметили, что детали предстоящих переговоров пока только прорабатываются. Когда пройдёт встреча и кто будет среди её участников, также пока не говорится.
"Мы открыты всем странам, уважающим наш суверенитет и территориальную целостность, поэтому делайте выводы, кто будет приглашён", - сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Швейцарии Виолой Амерд. Среди прочего Зеленский отметил, что хотел бы видеть среди участников будущего саммита представителей так называемого "Глобального Юга".