Зеленский готов заморозить войну с РФ за членство в НАТО

Он подчеркнул, что речи об отказе от потерянных территорий не идет. По словам Зеленского, для этого Североатлантический альянс должен пригласить Украину в ее международно признанных границах, включающих аннексированный Крым. Тогда, по его словам, оккупированные территории можно будет вернуть позже „дипломатическим путем“. Зеленский ранее говорил, что Украина никогда не отдаст свои территории в обмен на любой статус.