Зеленский готов смягчить позицию по переговорам с Россией

„План победы“ Зеленского

Один из ключевых пунктов „плана победы“ Зеленского предполагает гарантии безопасности для Украины, аналогичные пакту о взаимной обороне при вступлении в НАТО. Но один из собеседников Bloomberg отметил, что надежные двусторонние гарантии безопасности, особенно от США, будут фактически означать членство Украины в альянсе. Поскольку Россия рассматривает членство Украины в НАТО как невозможный исход, неясно, какая формула позволит усадить все стороны за стол переговоров, сказал источник.