Зеленский: Если мы не будем в НАТО, дайте нам ядерное оружие

Западные партнеры должны предоставить Украине ядерное оружие в случае отказа принять ее в НАТО, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану. Выдержки из этой беседы опубликованы на странице Моргана в соцсети X во вторник, 4 февраля. По мнению украинского лидера, передача Киеву ядерного оружия может послужить достаточной гарантией безопасности Украины и позволит удержать президента России Владимира Путина от нового нападения.

Зеленский признал, что вступление Украины в НАТО может затянуться „на годы или десятилетия“. В связи с этим „возникает абсолютно справедливый вопрос: что будет защищать нас от этого зла все это время, на всем этом пути?“ - риторически спросил президент Украины. „Какой пакет поддержки, какие ракеты? Дадут ли нам ядерное оружие? Тогда пусть они дадут нам ядерное оружие“, - продолжил он.