Зеленский: Если мы не будем в НАТО, дайте нам ядерное оружие

Западные партнеры должны предоставить Украине ядерное оружие в случае отказа принять ее в НАТО, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану. Выдержки из этой беседы опубликованы на странице Моргана в соцсети X во вторник, 4 февраля. По мнению украинского лидера, передача Киеву ядерного оружия может послужить достаточной гарантией безопасности Украины и позволит удержать президента России Владимира Путина от нового нападения.
Зеленский признал, что вступление Украины в НАТО может затянуться „на годы или десятилетия“. В связи с этим „возникает абсолютно справедливый вопрос: что будет защищать нас от этого зла все это время, на всем этом пути?“ - риторически спросил президент Украины. „Какой пакет поддержки, какие ракеты? Дадут ли нам ядерное оружие? Тогда пусть они дадут нам ядерное оружие“, - продолжил он.
По мнению Владимира Зеленского, западные страны могут помочь Украине с финансированием „миллионной армии“ и размещением их войск в этой стране. „Перебросьте свой контингент в те части нашего государства, где мы хотим стабильности ситуации, чтобы люди были спокойны“ - призвал Зеленский союзников.
Если Украина не войдет в состав НАТО, то Путин, который обосновал потенциальное членство Киева в Североатлантическом альянсе для оправдания своего вторжения, „должен полностью отступить с нашей территории“, сказал далее Зеленский. „Он вторгся, потому что боялся, что мы станем членами НАТО. Хорошо, мы не члены НАТО. Возвращайте наши земли. Это должно рассматриваться именно так“, - уверен украинский президент.