Зеленский допустил мирные переговоры с РФ через посредников

Возможные посредники на переговорах Украины с Россией

По его мнению, подобную схему можно было бы использовать при переговорах, касающихся вопросов „территориальной целостности, энергетики и свободы судоходства“. Посредниками при этом могли бы выступить страны с разных континентов, считает украинский лидер. „Наши партнеры не только Европа и США, но также со многих континентов, включая Азию, тихоокеанское направление, а также африканцы, Латинская Америка. Когда есть представители, которые готовят решение того или иного кризиса, а потом этот документ, если он удовлетворяет Украину, он должен разбираться с представителями Российской Федерации. Пока что у нас есть только такая модель“, - отметил Зеленский.Условия Путина для мирных переговоров с Украиной