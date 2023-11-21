Зеленский допустил ликвидацию Владимира Путина

„Это война, и Украина имеет право защищать свою землю“, — ответил Зеленский на вопрос журналиста „Воспользуется ли Украина шансом убить Путина?“.

По словам Зеленского он потерял счет, сколько раз пыталась Россия ликвидировать его самого.

Он утверждает, что российский спецназ высадился на парашютах в Киеве, чтобы убить его в первый день путинского вторжения в 2022 году. Тогда телохранители Зеленского оцепили его офис самодельными баррикадами и кусками фанеры. Его ближайшим помощникам выдали винтовки и бронежилеты. При этом Зеленский отказался от предложения западных партнеров эвакуироваться из страны.

В августе в СБУ заявили, что они сорвали заговор с целью убийства Зеленского воздушным ударом по Николаеву. Один из помощников Зеленского сказал, что за первые несколько недель войны на президента было совершено по меньшей мере дюжина покушений.

Зеленский говорит, что Россия не оставила планов сместить его с власти и есть идея поменять президента Украины до конца 2023 года.