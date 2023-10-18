Зеленский благодарит США за ATACMS. Что это за ракеты, ударившие во вторник по военным аэродромам?

WSJ ссылается на осведомленные источники, которые рассказали, что небольшое количество ракет в последние дни было тайно отправлено в Украину. Сколько именно, неизвестно.

Как пишет газета Wall Street Journal, для этого удара Украина впервые применила оперативно-тактические ракеты MGM-140 ATACMS американского производства. Эти ракеты, в зависимости от типа, имеют дальность до 165 км либо 300 км.

Российская сторона о потерях не сообщает, однако российские военные телеграм-каналы написали о больших потерях и называли ночной удар "одним из самых серьезных" с начала вторжения России в Украину.

Перед этим Силы спецопераций Украины сообщили о нанесении ударов по оборудованию российских войск на аэродромах во временно оккупированных Бердянске и Луганске , в результате чего, как утверждается, были уничтожены девять российских вертолетов различных модификаций, спецтехника, пусковая установка ПВО , склад боеприпасов, а также повреждены взлетные полосы.

"Сегодня особая благодарность Соединенным Штатам. Наши договоренности с президентом Байденом выполняются. Выполняются очень метко — "атакамсы" себя показали", — сказал президент Украины в видеообращении.

На сайте Пентагона говорится, что Министерство обороны США разработало программу модернизации ракет ранней версии, в ходе чего, в частности, их дальность увеличится до 300 километров. Однако сколько M39 были модернизированы, неизвестно.

Последующие модели этих ракет имеют дальность до 300 километров, но у них менее мощные боевые части.

На другом снимке заметна часть ракеты с маркировкой, из которой следует, что она принадлежит самой первой серии — MGM-140A (M39) и была произведена в октябре 1996 года. Если снимок подлинный, то эта ракета имеет дальность до 165 километров, но несет более мощную боевую часть.

На одном из снимков виден небольшой объект, похожий на суббоеприпас М74, который используется в ракете MGM-140 с кассетной боевой частью.

Суббоеприпасами называют небольшие бомбы, которые разбрасываются во время срабатывания кассетного боеприпаса — ракеты, бомбы или снаряда. Они увеличивают зону поражения.

Днем в российских телеграм-каналах появились фотографии, на которых видны обломки ракет и неразорвавшиеся суббоеприпасы, якобы найденные на месте удара по аэродрому Бердянска. Подтвердить подлинность этих фотографий пока не удалось.

Ранняя версия ракеты MGM-140 выпускалась в двух вариантах — MGM-140A или M39 может пролететь всего 165 километров, однако ее боевая часть содержит 950 суббоеприпасов. Более дальняя версия MGM-140B или M39A1 могла лететь на расстояние до 300 километров, но несла всего 300 суббоеприпасов.

MGM-140 — семейство ракет, которые могут быть оснащены осколочно-фугасной боевой частью, либо кассетной. Обе подходят для поражения слабо защищенных целей на открытом пространстве, таких как самолеты или вертолеты на аэродроме, позиции артиллерии, батареи ПВО, склады и скопления людей.

Вместо этого Украине стали поставлять системы залпового огня M142 HIMARS и M270 MLRS с ракетами GMLRS, способными поражать цели на расстоянии до 90 километров. Эти же пусковые установки могут запускать ракеты ATACMS.

Украина хотела получить оперативно-тактические ракеты ATACMS еще с 2022 года, однако США опасались, что ВСУ будет наносить удары по российской территории, и это может сильно обострить отношения Вашингтона и Москвы.

Впоследствии США отказались от более мощной, но не очень дальнобойной ракеты, и развитие MGM-140 пошло в сторону улучшения точности.

Ракеты MGM-140 обладают рядом преимуществ по сравнению с тем оружием, которое ВСУ использовало до сих пор.

Во-первых, это дальность. В случае с MGM-140А она составляет не 300, а 165 километров, но и это дальше, чем оперативно-тактические ракеты "Точка У", которые применяли обе стороны конфликта. Радиус действия ракет ATACMS больше, чем у ракет GMLRS, способных поражать цели на расстоянии до 90 километров.

Во-вторых, мощь боевой части. В случае с более ранней версией ракеты ее боевая часть более тяжелая, и это значит, что она может более эффективно поразить цель.

Минусом можно считать сравнительно невысокую точность. Самая ранняя версия ракеты оснащается инерциальной навигационной системой, которая дает круговое вероятное отклонение (то есть радиус круга с центром в цели, в который в результате может попасть ракета) в 250 метров.