Зеленский: Байден нужен мирному саммиту по Украине

Если президент США Джо Байден не поедет на мирный саммит, организованный Швейцарией по инициативе Украины, это будет "не очень сильным решением", заявил украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе во вторник, 28 мая. "Байден нужен саммиту мира и другим лидерам, которые смотрят на реакцию США. Его отсутствию будет лично аплодировать Путин, причем стоя", - сказал Зеленский. Он уверен, что президент РФ Владимир Путин очень боится саммита мира и продолжает попытки его сорвать.

По словам президента Украины, Киев ждет ответа об участии в саммите от Китая, Бразилии, нескольких африканских стран, от которых "уже поступили положительные сигналы", и благодарит все государства, поддерживающие эту инициативу. "Я считаю, если ты хочешь мира, ты будешь там, и ты будешь говорить, даже если ты с чем-то не согласен. А если ты хочешь войны, то поедешь на то сборище, которое хочет организовать Россия, - сказал Владимир Зеленский. - А если ты молчишь, то тебя устраивает то, что сейчас происходит".