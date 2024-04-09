Завершилось полное солнечное затмение

Первыми его увидели местные жители и туристы в мексиканском курорте Масатлан, где затмение началось около 19.00 по московскому времени.

Затем затмение переместилось в Соединенные Штаты, где первыми его увидели жители Техаса. Завершилось оно в Канаде.

В ходе этого затмения Луна полностью закрывает Солнце, и небо темнеет на четыре минуты.

Полные затмения солнца происходят регулярно, но не очень часто: следующее будет только в 2026 году, притом видно его будет в основном в Атлантическом океане.

В Техасе, в Далласе, люди собрались на улицах, выбрав наиболее удобные места, чтобы наблюдать за затмением между небоскребами. Некоторые принесли с собой телескопы, другие же – коктейли.